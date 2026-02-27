Выпущенного на свободу россиянина скрутили прямо у стен колонии

В Свердловской области сотрудники ГУФСИН и УФСБ провели эффектную спецоперацию прямо у ворот исправительного учреждения. Они задержали мужчину, который только что освободился из мест лишения свободы. Он отбыл восьмилетний срок за незаконный оборот наркотиков. Кадры операции появились в распоряжении редакции E1.RU.

© Московский Комсомолец

Оказалось, что за четыре дня до долгожданного выхода на свободу в отношении бывшего заключенного было возбуждено новое уголовное дело. На этот раз его подозревают в вербовке людей для участия в террористической деятельности. Силовики не стали забирать его из камеры заранее, а разработали план задержания на выходе, чтобы оно прошло максимально публично и показательно.

На кадрах видно, что как только что освободившийся мужчина выходит за ворота колонии, где его уже ждут несколько человек в штатском. Сотрудники спецслужб молниеносно скручивают его, заламывают руки и надевают наручники. Бывший осужденный не оказал сопротивления. Задержание стало для него полной неожиданностью.

Теперь вместо долгожданной свободы мужчине грозит очередной тюремный срок. Вербовка в террористическую деятельность относится к категории особо тяжких преступлений и предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства его противоправной деятельности.