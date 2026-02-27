Сбежавший из-под конвоя осужденный в Москве задержан

Правоохранители задержали сбежавшего из-под конвоя осужденного мужчину в столице. Об этом сообщает полиция Москвы в мессенджере MAX.

© телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Местонахождение 24-летнего подозреваемого установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий с использованием камер наружного наблюдения. Его обнаружили в одном из хостелов на Кузьминской улице.

Осужденный подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ ("Грабеж"). Расследование уголовного дела продолжается.

Осужденный сумел сбежать из-под конвоя примерно в 18:02, 27 февраля. Инцидент произошел накануне судебного заседания, в ходе которого предстояло рассмотреть вопрос о замене принудительных работ гражданину Ш. М. Алиеву на лишение свободы в связи с уклонением от отбывания наказания.

Алиев ожидал своего адвоката на улице, в присутствии сотрудника полиции, когда предпринял попытку побега.