Сотрудники правоохранительных органах задержали сожительницу подозреваемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на свой источник в силовых структурах региона.

«Задержана сожительница подозреваемого», – рассказал собеседник агентства.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», минувшей ночью подозреваемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске начал давать показания от чего до этого категорически отказывался.

О пропаже ребёнка стало известно утром 24 февраля. Девочка рано утром вышла из дома, чтобы погулять с собакой. Вскоре питомец вернулся, а 9-летняя шоклница пропала.

26 февраля её нашли в квартире сожительницы подозреваемого. Предварительный осмотр показал, что насильственных действий в отношении неё не применялось.

Подозреваемого задержали, им оказался Сергей Грищенков. Известно, что он был условно осужден по делу о наркотиках. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о похищении человека, ему грозит пять лет колонии.