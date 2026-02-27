У бывшего замглавы МВД российского региона потребовали изъять имущество

© Вечерняя Москва

Генпрокуратура России подала иск к бывшему заместителю министра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову с требованием изъять имущество на сумму 533 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщает ТАСС.

По данным источника, прокурорская проверка после задержания Исмаилова по делу о получении взяток выявила имущество на общую сумму 533 674 459 рублей, что многократно превышает его официальные доходы за 2010–2022 годы.

За этот период Исмаилов задекларировал доход в размере 19,6 миллиона рублей, включая зарплату, пенсию участника боевых действий, детские пособия и проценты по банковским вкладам. Доход его супруги составил 3,3 миллиона рублей, уточняется в публикации.

В рамках расследования дела о взятках Руфата Исмаилова Следственный комитет РФ попросил о помощи у ОАЭ. Следствию необходимы заключения пяти фоноскопических, компьютерно-технической, трех оценочных и двух лингвистических судебных экспертиз.