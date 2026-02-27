Россиянка облила полицейских горячим маслом

В Ровенском районе Саратовской области женщина, как проинформировали в региональном СУСК, облила горячим маслом прибывших полицейских и ударила одного из них ножом. Возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников МВД.

© Московский Комсомолец

Двое сотрудников полиции, по версии следствия, в ходе проведения процессуальной проверки прибыли домой к жительнице села Кочетное. Подозреваемая, как указано в сообщении, выплеснула разогретое масло на открытые участки тела правоохранителей. Также хозяйка нанесла одному из полицейских ножевое ранение.

В отношении 33-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Санкции статьи предполагают до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемая сейчас задержана, с ней работают следователи. Следствие, как добавили в СУСК, намерено ходатайствовать о её заключении под стражу.