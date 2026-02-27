Мужчина, подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, начал давать показания.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Ночью давал показания», — сообщил источник агентства.

По информации журналистов, изначально задержанный отказался давать показания.

26 февраля газета «Известия» со ссылкой на заявление регионального поисково-спасательного отряда «Сальвар» написала, что в Смоленске нашли живой девятилетнюю девочку, пропавшую во время прогулки с собакой. Как рассказали в Следственном комитете России, подозреваемого в похищении несовершеннолетней задержали. Им оказался 43-летний Сергей Г., ранее судимый по делу о хранении наркотиков. Ребенка обнаружили в квартире сожительницы предполагаемого преступника.

Девятилетняя школьница пропала 24 февраля. Девочка утром вышла на улицу, чтобы выгулять собаку, и не вернулась. Мать ребенка начала волноваться и пошла искать дочь, но смогла найти только питомца. Впоследствии к поискам пропавшей привлекли сотни человек, по городу были расклеены тысячи листовок.