Полиция наградила таксиста за предотвращение обмана пенсионерки в Лобне

Водитель такси Аслан Алиев помог предотвратить мошенничество в отношении пожилой женщины, он награжден благодарственным письмом и памятным подарком. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Заместитель начальника ОМВД России по городскому округу Лобня – начальник отделения по работе с личным составом майор полиции Сергей Морозов наградил водителя такси Аслана Алиева. Мужчина помог предотвратить мошенничество в отношении пенсионерки и вернуть ей 300 тыс. руб.», – рассказала Петрова.

Она пояснила, что к водителю такси Алиеву в ходе выполнения заказа в Лобне подошла пожилая женщина, которая попросила перевезти два пакета с вещами якобы еe родным в Москву, при этом сама пенсионерка ехать отказалась, сославшись на плохое самочувствие. Гражданка также наотрез отказалась класть сумки в багажник, потребовав положить их на переднее сиденье, что вызвало подозрения у водителя.

«По пути следования машину остановили инспекторы ДПС для проверки документов. Сразу же позвонила пенсионерка с вопросом, почему он остановился. Мужчина ответил, что его остановили полицейские, но всe нормально. На конечной точке с ним снова связалась заказчица. Однако женщина, видимо, запуталась и поинтересовалась у водителя: что ей передать таксисту и кто подойдeт за пакетами. Это окончательно убедило Аслана в том, что пенсионерка находится под влиянием мошенников. Он обратился в отдел полиции городского округа Лобня. Оперативники изъяли посылку. Проверив содержимое, они установили, что в коробке из-под обуви находятся деньги. Полицейские нашли потерпевшую. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили перевести деньги на «безопасный счeт». Следуя инструкциям, гражданка сняла в банке 300 тыс. руб. и передала их водителю такси для доставки мошеннику», – подчеркнула представитель ведомства.

К настоящему моменту денежные средства возвращены владелице.