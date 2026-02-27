Лидер люберецкой ОПГ скончался в тюрьме

Умер глава люберецкой ОПГ Михаил Михайлов по кличке «Не буди». Как пишет Shot, он скончался в Торбеевском централе, где отбывал пожизненное наказание за убийства.

По данным источника, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело Михайлова якобы вывезли из колонии несколько дней назад, гроб в катафалк помогали переносить заключенные. Его похоронили в Люберцах.

Прозвище «Не буди» Михайлов получил из-за татуировки на веках с этой фразой. Он создал собственную группировку в Люберцах в 2002 году, когда ему был 41 год. Она не имела официального названия и не связана с Люберецкой ОПГ, действовавшей в 1990-х годах. Группа Михайлова была менее многочисленной и имела других лидеров.

Участники банды совершили серию разбойных нападений и убийств, включая заказные. После задержания Михайлова следствие доказало как минимум шесть убийств, совершенных в период с 2002 по 2008 год.

В 2015 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, после чего он был направлен в ИК-6 в поселке Торбеево в Мордовии, сообщается в публикации.

