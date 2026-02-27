В Петербурге задержан зампред правления «Газпром нефти»

В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов. Он подозревается в получении взяток на общую сумму в более 29 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2020–2021 годах, занимая должность директора филиала «Газпром инвест Надым», Джалябов получил от руководителей подрядных организаций 28 миллионов рублей, на которые приобрел квартиру в Сочи, а также катер стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей.

Как полагает следствие, за вознаграждение топ-менеджер подписывал акты приемки фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и ограждал подрядчиков от штрафов за срыв сроков.

В ближайшее время Джалябов будет доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий, после чего решится вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Джалябов возглавлял филиал «Газпром инвест Надым» в 2020–2021 годах, затем руководил «Газпром добыча Ноябрьск», работал главным инженером «Газпром нефти», а с апреля 2024 года занимал пост заместителя председателя правления компании.