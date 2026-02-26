В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли люди

При взрыве газа в кафе в Акмолинской области на севере Казахстана погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился в городе Щучинске (Бурабайский район). Взрыв газа произошел в одноэтажном кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. После хлопка газа в помещении вспыхнул пожар.

В результате происшествия также пострадали около 20 человек. Кроме того, пожарные вынесли из горящей точки общественного питания восемь газовых баллонов и спасли более десяти человек, добавили в департаменте.

