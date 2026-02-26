Появились детали похищения 9-летней девочки в Смоленске

Мужчина, подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, сначала затолкал ребенка в автомобиль.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сначала он затолкал девочку в машину, а потом перевез в квартиру», — отметил собеседник в беседе с журналистами.

Как оказалось, машину нашли волонтеры. В транспортном средстве была обнаружена ДНК школьницы.

О пропаже ребенка стало известно утром 24 февраля. Девочка пошла выгуливать своего тойтерьера, однако позже собака вернулась без хозяйки. Соседи тогда предположили, что несовершеннолетнюю могли увезти на авто в неизвестном направлении.

Подозреваемый признался в похищении школьницы в Смоленске

Силовики поймали мужчину, подозреваемого в похищении. Девочку нашли в одном из гаражей. С ней также были двое мужчин. Обстоятельства и другие детали сейчас выясняются.