Подозреваемый признался в похищении школьницы в Смоленске

Подозреваемый признался в похищении девятилетней школьницы в Смоленске. Об этом сообщает RT.

Быстро вычислить злоумышленника удалось благодаря уликам, которые нашли следователи.

По сведениям источника издания, сожительница злоумышленника утверждает, будто не не знала о похищении. По ее показаниям, он привел девочку и назвал ее своей племянницей.

Похитителя задержали ранее 26 февраля. Он удерживал школьницу трое суток. Выяснилось, что ранее подозреваемый был условно осужден по делу о наркотиках.