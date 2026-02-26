Сотрудник МВД пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область

Сотрудник УМВД России по Брянской области получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок городского типа Погар, расположенный в этом регионе России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

© Газета.Ru

По его словам, пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь. При атаке также был поврежден служебный автомобиль.

«Работают оперативные и экстренные службы», — добавил чиновник.

Накануне Богомаз заявил, что женщина пострадала в результате атаки украинских дронов-камикадзе на село Истопки в Климовском районе Брянской области. По его словам, после удара беспилотных летательных аппаратов в одном из жилых домов начался пожар.

24 февраля дрон ВСУ атаковал поселок Борисовка в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате детонации дрона пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.