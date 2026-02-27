Похищенную в Смоленске девятилетнюю девочку вернули матери, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

© Соцсети

«Вернули, всё хорошо», — сказал собеседник.

Девочка пропала 24 февраля, когда отправилась гулять с собакой. На третий день поисков её нашли живой в квартире в одном из домов Смоленска.

В СК заявили, что подозреваемый в похищении ребёнка задержан. С ним работают следователи.

Источник сообщил, что девочка не пострадала, но не говорит, что с ней произошло.

По данным источника RT, мужчина полгода следил за ребёнком. RT также выяснил, что подозреваемый ранее был судим за наркотики.