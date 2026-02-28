Похититель девочки в Смоленске заклеил ей рот скотчем и вынес в сумке

В Смоленске мужчина, похитивший девочку, положил ее в сумку и вынес из собственного подъезда. Об этом со ссылкой на оперативников сообщает ТАСС.

© МВД России

Злоумышленник зашел с девочкой в подъезд ее дома, заклеил ребенку рот и вынес его в сумке. После этого он положил сумку с малолетней в автомобиль и сел туда сам — позже машина попала в объектив камеры возле гаражного кооператива.

По словам соседки похитителя, он общался с близкими с помощью записок, потому что боялся, что его прослушивают, сообщает агентство.

Девочка пропала 24 февраля, а нашли ее 27 февраля. По данным СМИ, мужчина похитил ребенка и привез в квартиру сожительницы. По какой причине это произошло, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. В отношении похитителя и его избранницы возбуждено уголовное дело, им предъявили обвинения.