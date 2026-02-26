В Таиланде россиянин пропал, затем явился в посольство РФ и снова исчез

25-летний россиянин пропал в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских волонтеров, ведущих деятельность на территории курорта.

© Газета.Ru

По словам добровольцев, мужчина по имени Александр жил на севере страны. Там он преподавал в одной из школ.

В начале февраля он пропал и в середине месяца внезапно обратился в посольство России в Бангкоке. Туда он пришел без денег и документов. Спустя два дня он снова пропал.

«С момента его исчезновения в Бангкоке о нем ничего не известно ни волонтерам, ни посольству, ни полиции», – сообщается в публикации.

Добровольцы уже связались с близкими молодого человека, они также не в курсе, где может находиться их родственник.

Волонтеры предполагают, что Александр мог снова отправиться на север, но пока что там его не нашли. Сейчас пропавшего россияне ищут по всему Таиланду. Отмечается, что у него до сих пор нет при себе документов.

Ранее пропавшую в Смоленске девочку нашли в квартире наедине с мужчиной.