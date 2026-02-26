Таганский суд Москвы опроверг слухи о побеге подозреваемого

Информация о том, что из Таганского суда Москвы сбежал подозреваемый в уголовном преступлении, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в самой инстанции.

© пресс-служба суда

Ранее Telegram-канал 112 распространил слухи о том, что из суда сбежал подсудимый, который проходил по делу о хищении телефона у прохожего. Помимо этого, в столице якобы был объявлен план «Перехват».

— Таких фактов не было, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого в Германии заключенный пытался сбежать из тюрьмы, но переоценил свои возможности и застрял в колючей проволоке. Охранники заметили его и устроили специальную операцию по спасению.

Ранее двое террористов, пытавшихся поджечь военкомат, сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Изолятор знаменит своими тяжелыми условиями и жесткими порядками.