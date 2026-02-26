Выяснились удивительные подробности о состоянии найденной в Смоленске девочки

Жизни девятилетней девочки, которую нашли в Смоленске после похищения, ничто не угрожает. Об этом рассказали в четверг, 26 февраля, в Министерстве внутренних дел России.

Как уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем MAX-канале, ребенка нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района. Там же находился некий мужчина 1983 года рождения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подробностями о состоянии девочки поделились в поисковом отряде "Сальвар", участники которого принимали самое деятельное участие в трехдневных поисках. Как отметил собеседник РИА Новости, "можем сказать, что с девочкой все хорошо".

В силовых структурах агентству сообщили, что найденную девочку передадут родственникам в ближайшее время. Еще в первый день после исчезновения ребенка было установлено, что семья — благополучная, девочка никогда не убегала из дома. Мама находится в декретном отпуске с пятимесячным малышом и крайне тяжело переживала случившееся с дочкой.

Тем временем Telegram-канал 112 утверждает, что выяснил личность подозреваемого в похищении девочки. Это, по сведениям канала, 43-летний мужчина, ранее судимый по делу о хранении наркотиков. Он, по неподтвержденным данным, держал ребенка в квартире у своей сожительницы.