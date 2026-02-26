Задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Об этом рассказали в четверг, 26 февраля, в Следственном комитете России.

Как подтвердила пресс-служба ведомства в своем MAX-канале, ребенка удалось обнаружить живым после почти трехдневных поисков. Однако о состоянии девочки Следком ничего не сообщается.

Подозреваемого в похищении ребенка удалось выявить и задержать следователям регионального главка Следственного комитета во взаимодействии с оперативными сотрудниками областного управления Министерства внутренних дел. Сейчас с подозреваемым работают следователи.

В экстренных службах региона РИА Новости рассказали, что девочку осмотрели медицинские работники на месте обнаружения. Telegram-канал 112 пишет, что найденная малышка уже в больнице — врачи проверяют ее состояние.