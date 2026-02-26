Стало известно, где в Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю школьницу

Появилась новая информация о загадочно пропавшей в Смоленске девятилетней школьнице
Девятилетнюю школьницу, пропавшую почти трое суток назад в Смоленске, нашли. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Известно, что девочка находилась в одном из гаражей, точный адрес которого не указывается. В публикации утверждается, что школьница кричала и звала маму.
По предварительным данным, с ней в гараже были двое мужчин, чьи личности на данный момент устанавливаются. Врачам предстоит проверить, совершалось ли в отношении найденной девочки какое-либо насилие.
Школьница пропала утром 24 февраля, когда вышла из дома на прогулку со своим тойтерьером. Позже собака вернулась без хозяйки. Соседи утверждали, что девочку могли увезти на машине в неизвестном направлении.
Затем возле озера Солдатского обнаружили серую перчатку, которая могла принадлежать пропавшей. Помимо того, специалисты осмотрели ее телефон.