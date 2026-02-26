В Испании компания подростков изнасиловала девочку в туалете ТЦ

Подростки из Испании стали фигурантами уголовного дела после надругательства над девочкой в торговом центре. Об этом сообщает El Caso.

Инцидент произошел в одном из заведений Валенсии. Пострадавшая пришла в торговый центр с молодым человеком, с которым у нее уже однажды было соитие по взаимному согласию в школе.

Там она встретила не только юношу, но и троих его друзей-одноклассников, которые заперли ее в туалете ТЦ и по очереди изнасиловали. Процесс несовершеннолетние записывали на видео.

Сначала несовершеннолетняя не рассказывала о ситуации семье. Вскоре администрация школы увидела ролик, который молодой человек записал во время первого соития. Выяснилось, он распространил кадры среди друзей.

После этого девочка рассказала и о произошедшем в торговом центре. Всех участников установили, но одному из них удалось избежать наказания, так как ему нет 14 лет. Оставшихся отпустили под подписку о невыезде.