Двое мужчин украли из квартиры в Москве коллекцию монет и награды участника ВОВ

Двое мужчин вскрыли квартиру дома на улице Юных Ленинцев в Москве и похитили оттуда деньги, коллекцию монет и награды участника Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

© Вечерняя Москва

— Злоумышленник и его сообщник взломали дверь квартиры в доме на улице Юных Ленинцев, в которой проживала москвичка. Из жилища был похищен незакрепленный мини-сейф. В нем находились денежные средства в рублях и иностранной валюте, коллекция из 1,5 тысячи монет, а также награды деда потерпевшей — участника Великой Отечественной войны, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Мужчинам удалось похитить чужое имущество стоимостью порядка пяти миллионов рублей. Силовики задержали одного из злоумышленников. В его квартире нашли ордена и медали, а также часть украденных денег. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его обвинили в краже и отправили в СИЗО. Правоохранители разыскивают сообщника фигуранта.

Ранее женщина, работавшая уборщицей у москвички, обокрала ее квартиру. Она совершила преступление с помощью своего мужа. Похитив семь миллионов рублей, супруги уехали в Санкт-Петербург, чтобы создать себе алиби. Однако их трюк не удался. Силовики задержали подозреваемых, позднее их заключили под стражу.