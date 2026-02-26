Наро-Фоминский городской суд Московской области приговорил рэпера Алексея Долматова (псевдоним Гуф) и его друга Геворга Саруханяна к году условно каждого, их признали виновными в самоуправстве, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд признал Долматова и Саруханяна виновными и назначил каждому наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год», – огласила решение судья Евгения Кутиченко.

Прокуратура просила для обвиняемых по два года лишения свободы условно.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что, по версии следствия, утром 23 октября 2024 года Долматов и Саруханян на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса «Аппарт-отель» в дер. Малые Горки Наро-Фоминского городского округа в ходе ссоры нанесли брату администратора комплекса несколько ударов по голове и телу, а затем похитили мобильный телефон стоимостью 68 тыс. руб. Позже обвинение попросило переквалифицировать деяния Долматова и Саруханяна на статью о самоуправстве.