Главу налоговой инспекции в Краснодаре заподозрили в махинациях с землей

Руководитель ИФНС №3 по Краснодару подозревается в причастности к незаконному выбытию из муниципальной собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Рыночная стоимость участка, расположенного в районе Крымска, превышает 120 млн рублей. По данным источника, начальник инспекции мог выступать посредником между бывшим главой Крымского района Сергеем Лесем и другими лицами.

В октябре прошлого года Лесь был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в начале 2024 года чиновник поручил подчиненному заключать договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без торгов и по цене значительно ниже рыночной. После задержания Лесь покинул пост главы района.

Ранее сообщалось, что бывший глава Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов был приговорен к 14 годам колонии по делу о получении взяток, в том числе недвижимостью и беговой дорожкой.

По данным следствия, экс-чиновник обвинялся в получении взяток в значительном и крупном размерах. В качестве одного из предметов взятки фигурировал тренажер — беговая дорожка, которая была конфискована и обращена в доход государства.