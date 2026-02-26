Украинка выколола глаз трехлетнему сыну ради выплат

На Украине женщина выколола глаз своему трехлетнему сыну с целью получения социальных выплат. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

Безработная жительница Тернопольской области рассчитывала на получение соцвыплат из-за «болезни» сына. При этом отмечается, что женщина намеренно повредила ребенку глазное яблоко, в результате чего он ослеп на один глаз.

За особо тяжкие телесные повреждения, лишившие мальчика органа зрения, украинка получила 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Суд также взыскал с нее 600 тысяч гривен морального ущерба и расходы на лечение. В настоящее время ребенок находится на попечении другой семьи.

Ранее суд вынес приговор 23-летнему китайцу за расправу над матерью с целью получения страховых выплат. Идея пришла в голову мужчине после того, как в апреле 2023 года его мать получила страховку в размере 320 тысяч юаней (около 3,6 миллиона рублей) из-за автомобильной аварии.