У главы налоговой в Краснодаре проходят обыски

В Краснодаре проходят обыски у начальника ИФНС России №3 Арсена Саркисяна. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, руководителя инспекции подозревают в причастности к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения в Крымске. Рыночная стоимость этой земли, по оценкам, превышает 120 млн рублей.

Как уточнил собеседник РИА Новости, речь идет о возможном выводе участка под строительство, после чего правообладатель лишился актива. В рамках проверки в отношении Саркисяна проводятся следственные действия.

По данным ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, глава налоговой инспекции может быть связан с делом бывшего руководителя Крымского района Леся.

Официальных комментариев от самого Саркисяна или его представителей на момент публикации не поступало.

