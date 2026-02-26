Избитый рэпером Гуфом (в миру Алексей Долматов) сотрудник подмосковной бани отказался от претензий к музыканту.

Пострадавший обратился в Наро-Фоминский городской суд с просьбой закрыть уголовное дело по причине примирения сторон, пишет Mash.

По данным следствия, конфликт произошел в банном комплексе в Подмосковье, где между рэпером и работником возник инцидент, который перерос в драку. Изначально следствие квалифицировало действия Гуфа как «грабеж», ему светило 2 года условно, однако позже обвинение смягчили до «самоуправства».

Раскрыта судьба уголовного дела Гуфа

Как заявил защитник обвиняемого, рэпер забрал телефон iPhone 14 Pro у служащего бани якобы из-за того, что тот втихую вел съемку происходящего в помещении. После этого, по словам пострадавшего, музыкант его избил. Мужчина получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха.