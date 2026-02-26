Блогер Гасанов не признал вину в отмывании денег

Блогер Гусейн Гасанов не считает себя виновным в отмывании денег, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Юсупов.

В четверг, 26 февраля, Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу в заочном порядке.

Блогер обвиняется по статье "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

По версии следствия, Гасанов действовал как индивидуальный предприниматель и не уплатил в бюджет налоги на сумму более 170 миллионов рублей.

Для легализации этих средств он провел финансовые операции и оформил договор купли-продажи недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде Москвы на общую сумму более 68 миллионов рублей. Блогеру было заочно предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.