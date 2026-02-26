В Москве обрушилось трехэтажное здание

Обрушение производственного здания произошло в ночь на четверг на юго-востоке Москвы. В результате инцидента никто не пострадал.

Как стало известно «МК», под тяжестью снега рухнуло трехэтажное складское здание, расположенное в промзоне на Ташкентской улице. В нем располагался автокластер — различные фирмы по обслуживанию автомобилей, а также предприятие по производству электропорогов (выдвижные конструкции, которые автоматически выдвигаются при открытии дверей автомобиля и убираются при их закрытии).

Обрушение здания произошло в 23:15, внутри в этот момент никого не было. Обломками оказался поврежден один автомобиль.

Предварительная причина ЧП — скопление снега на крыше, а также ветхость самого здания 1980 года постройки. Работники фирм, находившихся в этом помещении, заявляют, что оно «держалось на честном слове».