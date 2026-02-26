Предотвращен теракт в отношении российского высокопоставленного военного

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По информации ведомства, осуществить теракт планировали двое граждан России по заданию спецслужб Украины с помощью взрывного устройства. Задержанные общались с куратором через Telegram — по его заданию они забрали из тайника СВУ, разведали адрес проживания цели и установили бомбу под транспортное средство военного.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ взрывное устройство было обнаружено и обезврежено», — добавили в ФСБ.

Злоумышленники задержаны. Они сознались в преступлении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.