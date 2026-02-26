В Белгороде произошло серьезное технологическое нарушение в работе электросетей, вызванное регулярными обстрелами объектов энергетики со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов, без электричества временно остались почти 10 тысяч абонентов.

Атаки на гражданскую инфраструктуру продолжают создавать серьезные проблемы для жителей приграничных российских регионов.

Бригады энергетиков незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам и переключению потребителей на резервные схемы электроснабжения. Специалисты делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет в дома белгородцев. Ключевые социально значимые объекты города продолжают функционировать в штатном режиме благодаря работе от резервных источников питания — генераторов, что позволяет поддерживать жизнеобеспечение города в условиях внештатной ситуации.

Однако отключение электроэнергии создало серьезные сложности для дорожного движения. Из-за обесточивания светофоров на перекрестках города возникла хаотичная обстановка. Для регулирования транспортных потоков на улицы были направлены 14 сотрудников Государственной автомобильной инспекции, которые в ручном режиме обеспечивают безопасность пешеходов и водителей.

Украинские формирования регулярно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры приграничных регионов России, что квалифицируется как террористические акты, направленные на устрашение мирного населения и создание гуманитарной катастрофы. Подобные действия являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права.