Россиянина едва не придавило лифтом

Жителя Уфы едва не придавило лифтом в жилом доме. О случившемся сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Менделеева. В момент ЧП в лифте находились двое человек, а третий, рабочий, стал заходить внутрь, однако кабина подъемника рванула вверх. Мужчина чудом не пострадал — он смог быстро выбежать из нее.

По словам местных жителей, в подъезде давно не меняли лифт.

Ранее в феврале в подмосковном Щелково подъемники многоквартирного дома залило кипятком из-за аварии. Жильцы пожаловались, что из-за коммунальной аварии лифты вышли из строя сразу в двух подъездах.