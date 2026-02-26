Россиянка постирала кота в стиральной машине

Пенсионерка постирала кота вместе со шторами в Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Соцсети

Женщина хотела освежить тюль, однако не заметила кота, который залез в барабан стиральной машины и уснул. Пенсионерка включила стирку, а когда достала шторы, то обнаружила животное в тяжелом состоянии. У него критически упала температура, не определялось давление и была полная потеря координации.

Ветеринары несколько часов боролись за жизнь кота и выводили из его организма стиральный порошок. Отмечается, что питомца спас деликатный режим стирки — при небольшой температуре и без отжима. Благодаря этому он избежал ожогов и переломов.

Сейчас кот уже дома. Он в порядке, однако находится в состоянии сильного стресса.