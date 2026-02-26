Арестованный топ-менеджер «Макфы» Паршин ушел на СВО

Обвиняемый во взяточничестве директор по закупкам компании «Макфа» Владлен Паршин отправился в зону специальной военной операции, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Паршин ушел на СВО, не признав вины во взяточничестве», – заявил собеседник ТАСС.

Следствие полагает, что управленец действовал в сговоре с начальником службы закупки зерна Иваном Тофаном. С осени 2024 года сообщники планировали получить от коммерческой структуры 16 млн рублей за беспрепятственное подписание документов.

В прошлом году правоохранители задержали троих сотрудников «Макфы» за покушение на получение взятки в размере 16 млн рублей. Суд в Челябинске также арестовал начальника службы закупки зерна Ивана Тофана.

Кроме того, суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении активов предприятия в доход государства.