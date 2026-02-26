Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области по подозрению в госизмене и шпионаже местного жителя - гражданина РФ 1994 года рождения.

"Установлено, что житель Приазовского района Запорожской области через мессенджер Signal инициативно установил контакт с представителем СБУ и по его заданию вел наблюдение за местами дислокации и передвижениями личного состава и военной техники ВС РФ", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России.

Кроме того, как отметили в ЦОС, он выведывал соответствующую информацию у местного населения, а полученные сведения передавал куратору из СБУ для последующего нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. На кадрах допроса видно, как задержанный рассказал, что пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами "не за деньги или что-то еще". По его словам, до СВО у них в населенном пункте работал участковый, который выехал на Украину и потом вышел с ним на связь.

"Вот так вот и получилось", - признался украинский агент, наводивший удары ВСУ на российских военных.

Теперь за это сотрудничество ему может грозить до 20 лет лишения свободы по статье 275 УК РФ за шпионаж и вплоть до пожизненного заключения по ст. 276 УК РФ за госизмену.

В ФСБ России вновь обратили внимание граждан на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране. Там также предупредили, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.