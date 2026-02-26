Лидера финансовой пирамиды Life is Good экстрадировали в Россию

В Россию экстрадировали одного из организаторов финансовой пирамиды Life is Good Сергея Санникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

© Соцсети

Санникову вменялись статьи об участии в преступном сообществе, мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств. По версии следствия, с мая 2014 года он вместе с соучастниками создал финансовую пирамиду и вплоть до февраля 2022 года предлагал россиянам становиться пайщиками, обещая новое жилье или дополнительный доход. За шесть лет в пирамиду было вовлечено более 18 тысяч россиян.

Полученные от пайщиков деньги в результате похищались. Ущерб превысил 230 миллионов рублей.

Санников скрылся от следствия, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Мужчину задержали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что карманник из Иркутска украл у женщины 3 миллиона, которые она везла аферистам.