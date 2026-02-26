В Подмосковье 8 человек готовили теракт против главы предприятия ОПК

В Московской области завершилось расследование уголовного дела в отношении восьми жителей трёх российских регионов, которые по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение готовили теракт против главы предприятия ОПК в городе Коломне, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Они обвиняются в покушении на террористический акт путём убийства руководителя одного из оборонных предприятий, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ», — говорится в пресс-релизе.

Трое из фигурантов являются несовершеннолетними.

Как установило следствие, в декабре 2024 года в Коломне обвиняемые по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение в 1 млн рублей изготовили и предприняли попытку заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля главы оборонного предприятия.

«Устройство должно было сдетонировать, в результате чего вместе с водителем автомобиля могли погибнуть посторонние люди», — отметили в СК.

Однако в момент закладки СВУ двое обвиняемых были задержаны с поличным.

В ходе расследования допрошены более 20 свидетелей, проведено 15 осмотров места происшествия, 15 обысков, 40 осмотров предметов и документов, 28 судебных экспертиз.

Объём материалов составляет 23 тома.

Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

В середине января в Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса Ленинградской области, который готовила россиянка, завербованная СБУ и прошедшая обучение диверсионно-террористической деятельности.