Почти пять месяцев назад в тайге Красноярского края исчезли супруги Усольцевы и их 5-летняя дочь Арина. Следствие считает, что с семьей произошел несчастный случай, однако часть людей допускает криминальную версию. Среди них Александр Тушинский, который следит за ситуацией и ведет посвященное поискам сообщество.

Он рассказал, что заинтересовался историей, так как живет недалеко от места исчезновения. По его словам, сначала он просто следил за поисками, но из-за большого количества противоречивой информации решил создать группу, чтобы собирать проверенные данные. Тушинский также отметил, что изначально чувствовал, что поиски могут затянуться.

Он добавил, что вокруг этой истории появилось много спекуляций, что мешает расследованию и причиняет боль родственникам. По его словам, некоторые журналисты брали гипотезы из обсуждений и выдавали их за факты, а после появления обвинений в адрес Сергея Усольцева он удалил подобных участников из сообщества.

Тушинский сообщил, что многие участники группы склоняются к версии о криминале из-за несостыковок. Он выразил сомнение в данных о месте сигнала телефона и указал на противоречивые показания последней свидетельницы. По его мнению, часть информации могла быть скрыта, а исчезновение семьи могло быть связано с конфликтом во время возможной встречи, передает StarHit.

Супруги Усольцевы отправились в поход по тайге в Красноярском крае вместе с дочерью и собакой 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. Поиски семьи начались на следующий день, в них принимали участие десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.