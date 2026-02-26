В Колумбии эвакуируют жителей из-за мощного извержения вулкана

В Колумбии произошло мощное извержение грязевого вулкана, власти эвакуируют местное население. Об этом сообщает BNO News и публикует фото стихии. Извержение произошло в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба в департаменте Антиокия. На фото и видео, опубликованных в сети, из жерла вулкана, подобно взрыву, вырывается гигантский в диаметре и по высоте огненный столб.

© Газета.Ru

"Местные власти заявили, что грязевой вулкан извергся недалеко от муниципальной водоочистной станции и жилых домов", - говорится в публикации.

По данным официальных лиц, никто не пострадал. На данный момент зафиксированы только повреждения дороги, ведущей в район Сьете-Вуэльтас. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что за несколько километров от места извержения они увидели внушительные разломы в земле и потрескавшийся асфальт. 19 февраля на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон.

По данным Института вулканологии и сейсмологии Филиппин, извержение длилось две минуты и сопровождалось выбросом пепла на высоту до 4,5 км.