В Бурятии при пожаре погибли мать и двое детей

В бурятском селе Нижняя Иволга при пожаре в частном доме погибли три человека - мать и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило ночью 26 февраля. Огнем были охвачены кровля дома, пристрой и веранда.

В ходе тушения пожара были найдены тела женщины 1996 года рождения и двоих детей 2015, и 2018 года рождения.

Пожар на 56 квадратах ликвидировали пять специалистов и три единицы техники. На месте работает дознаватель МЧС России. Причина произошедшего устанавливается.