На Сахалине грузовой состав сошел с рельсов

На Сахалине с рельсов сошли локомотив и 30 вагонов грузового состава.

Об этом уведомила пресс-служба Минтранса Сахалинской области.

Инцидент произошёл в районе 94 км перегона Холмск — Чехов.

«Погибших и пострадавших в результате инцидента нет», — отметили в ведомстве.

На место происшествия направили ремонтную бригаду и спецтехнику.

Ранее в Кировской области на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги 21 вагон грузового поезда сошёл с рельсов.