На Сахалине грузовой состав сошел с рельсов

На Сахалине локомотив и 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
На Сахалине с рельсов сошли локомотив и 30 вагонов грузового состава.
Об этом уведомила пресс-служба Минтранса Сахалинской области.
Инцидент произошёл в районе 94 км перегона Холмск — Чехов.
«Погибших и пострадавших в результате инцидента нет», — отметили в ведомстве.
На место происшествия направили ремонтную бригаду и спецтехнику.
Ранее в Кировской области на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги 21 вагон грузового поезда сошёл с рельсов.