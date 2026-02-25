Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

Судно под американским флагом незаконно вошло в территориальные воды Кубы и начало стрельбу.

В ответ кубинские пограничники открыли огонь, в результате чего на борту катера погибли четыре человека, сообщили в МВД Кубы.

«В результате столкновения, по состоянию на момент публикации данной информации, с иностранной стороны четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения», — говорится в заявлении.

Сообщается, что утром 25 февраля примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара заметили лодку с номером FL7726SH. Судно, нарушившее правила, перехватила группа из пяти сотрудников пограничной службы МВД Кубы. Раненые в ходе перестрелки были эвакуированы и получили медицинскую помощь.