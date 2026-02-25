Кубинские пограничники расстреляли людей на катере под флагом США

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл огонь. В результате есть убитые и раненые. Об этом сообщает Reuters.

© Global look

Согласно заявлению Министерства внутренних дел Кубы, в результате погибло четыре человека. Все погибшие находились на борту катера. Еще семь человек получили ранения.

Как сообщает источник, катер открыл огонь по сотрудникам береговой охраны Кубы, которые приблизились к судну. После этого пограничники открыли ответный огонь.

Детали происходящего пока не называются. Известно, что катер был зарегистрирован во Флориде. Судно заметили еще утром, приблизительно в двух километрах к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. В данный момент раненые находятся под присмотром врачей.