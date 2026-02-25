В Подмосковье задержали участника секты по делу о пропавших петербурженках

В Московской области задержан мужчина, ставший фигурантом уголовного дела после исчезновения женщины и двух ее дочерей из Петербурга. Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, подозреваемый является участником религиозной организации «Русская православная церковь – Царская империя». Об этом также сообщает РИА Новости.

По данным следствия, мужчина вступил в секту в 2023 году, уничтожил паспорт, отказался от уплаты налогов, службы в армии и соблюдения законов. Как уточнили в правоохранительных органах, он занимал в организации различные должности, вел пропаганду и призывал граждан отказаться от исполнения обязанностей.

О его деятельности стало известно в ходе расследования дела о безвестном исчезновении женщины и двух ее дочерей, которые приехали во Владимирскую область для проживания и участия в секте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также по статье о пропаганде противоправных действий. Мужчина задержан, на допросе он отказался давать показания. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте, передает «Радиоточка НСН».