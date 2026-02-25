15-летнюю девушку отправили в камеру за поджог АЗС

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 15-летнюю девушку по обвинению в совершении террористического акта. Юная жительница северной столицы, задержанная после поджога топливораздаточной колонки в Приморском районе, проведет в СИЗО как минимум два месяца. Согласно решению инстанции, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по 22 апреля 2026 года.

Объединенная пресс-служба судов города сообщила, что обвинение было официально предъявлено подростку 24 февраля. «Вину она признала, у суда просила домашний арест», — уточнили в судебном ведомстве. Несмотря на возраст и чистосердечное раскаяние, тяжесть статьи о теракте не позволила применить к задержанной более мягкую меру пресечения.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу ранее раскрыл подробности инцидента. По версии следствия, 23 февраля «неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили несовершеннолетнюю совершить поджог» оборудования на автозаправочной станции. В результате возгорания никто не пострадал, однако действия подростка квалифицированы как особо тяжкое преступление против общественной безопасности.

Следователи СК России подчеркивают, что за этим случаем стоит отработанная схема вербовки. Представители ведомства настоятельно рекомендуют родителям регулярно проводить беседы с детьми, предупреждая о «серьезных последствиях необдуманных действий, которые могут негативно повлиять на их будущее».