Зону поиска пропавшей в Смоленске девятилетней девочки расширили
Следственный комитет России расширил зону поисков девятилетней девочки Александры Фоменковой, которая пропала в Смоленской области. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас проводятся масштабные мероприятия на увеличенной территории. Следователи последовательно проверяют все возможные версии исчезновения ребенка.
Утром 24 февраля девятилетняя девочка пошла гулять с собакой во двор на улице Маршала Еременко и затем пропала. Когда мама девочки спустя некоторое время выглянула в окно, то увидела там только собаку. В поисках ребенка задействовано более 200 человек.
Управление СКР по Смоленской области возбудило уголовное дело для выяснения обстоятельств исчезновения школьницы. Правоохранители выдвинули версию о том, что Фоменкова может находиться на территории другого региона.