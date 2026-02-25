Подросток расправился со своим отцом в бане в Ленобласти

15-летний подросток зарезал отца в бане в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Убийство произошло на даче в поселке Кротово. Согласно данным следствия, подросток отдыхал с отцом в бане, но в процессе между ними возник конфликт. В итоге сын ударил мужчину ножом в шею.

В результате мужчина умер до приезда врачей. Подросток был задержан — в его отношении возбудили уголовное дело.

