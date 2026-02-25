Подросток расправился со своим отцом в бане в Ленобласти

15-летний подросток из Приозерска в Ленобласти подозревается в убийстве отца, сообщает СК по региону вечером в среду.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По предварительным данным, инцидент случился в бане на дачном участке – подросток во время конфликта нанес своему отцу один удар ножом в шею, и пострадавший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, добавили в СК, с ним проводятся следственные действия. Также следователи собираются ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего в виде заключения под стражу.

