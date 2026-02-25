Следователи начали искать подозрительный автомобиль после пропажи девочки

После пропажи девочки в Смоленске следователи начали поиск подозрительного автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Устанавливается личность и местонахождение водителя автомобиля, который был замечен возле дома пропавшей, говорится в сообщении.

Уточняется, что серый автомобиль, из которого вышел мужчина, был замечен возле дома девочки утром.

Водитель зашел в подъезд, после чего вышел оттуда с пакетом. Следователи в настоящий момент отрабатывают эту версию.

Ранее сообщалось, что в Смоленске, где ищут пропавшую 9-летнюю девочку, возле озера Солдатского нашли детскую перчатку. Это пока единственная зацепка.