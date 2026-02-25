Задержан подозреваемый в убийстве бывшего советника Януковича

Подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова задержали в ФРГ.

Об этом сообщили РИА Новости в полиции Испании.

«Да, в Германии был задержан подозреваемый», — подтвердили испанские правоохранители.

Подробности задержания и личность подозреваемого на данный момент не раскрываются.

Андрей Портнов был застрелен 21 мая 2025 года возле элитной Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Убитый значился в списке скандально известного украинского сайта «Миротворец» как «изменник родины».